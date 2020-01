Abren albergue en Guatemala por caravana

La Iglesia evangélica, la Casa del Migrante Sacalabrinianos y autoridades locales habilitaron un albergue para atender a los migrantes de la Caravana 2020 que ayer fueron contenidos cuando intentaron cruzar a México.

En un descampado fueron habilitadas carpas, baños móviles y una clínica móvil de salud, luego que no se permitió a los extranjeros permanecer en el Parque Central, como sÌ les fue permitido a caravanas previas.

En el campamento se les da agua, alimentos y atención médica.

Los migrantes, en su mayorÌa de Honduras, descansan mientras esperan a más connacionales antes de hacer un nuevo intento de seguir hacia el norte, algo que podría ocurrir mañana lunes, según dijeron.

Se estima que unos mil 500 centroamericanos están apostados en esta frontera.

Denisse Contreras, quien ha participado en siete caravanas, dijo que hay un sentimiento de desesperación porque algunos llevan tres días varados en la frontera del lado guatemalteco, esperando en condiciones deplorables.

Sobre la oferta de cuatro mil empleos por parte del Gobierno mexicano, Contreras aseguró que existe desconfianza, pues en Tapachula, Chiapas, hay miles de migrantes centroamericanos, haitianos y africanos en trámites de asilo.

El hondureño, que recientemente fue deportado de Estados Unidos, donde le rechazaron su petición de asilo, aseguró que seguirĀ· huyendo de su paÌs, donde no tiene oportunidades.

"Yo no vuelvo a Honduras. Si 20 veces me deportan de México o de Estados Unidos, las 20 veces me vuelvo a venir", expresó.