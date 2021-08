Abren 50 pequeñas empresas en 2021

"Alrededor de cuatro mil empleos se han perdido – desde que inició la pandemia en el mes de marzo del 2020 –, por parte de la CANACO más de cien agremiados han cerrado sus negocios , y por parte de la CANIRAC 25, se estima que alrededor de cien restaurantes han cerrado entonces hay que hacer políticas que ayuden al comercio local y no que lo empeoren", dijo el regidor del partido Movimiento Ciudadano .

Cd. Victoria, Tam .- Las afectaciones económicas por la pandemia de Covid-19 no han sido superadas durante la primera mitad del 2021, mencionó el presidente de la Comisión de Comercio en el Cabildo de Victoria , el regidor Francisco Daniel González Tirado; sin embargo, en lo que va de este año cincuenta nuevas empresas ya abrieron sus puertas.

"Alrededor de cuatro mil empleos se han perdido – desde que inició la pandemia en el mes de marzo del 2020 –, por parte de la CANACO más de cien agremiados han cerrado sus negocios, y por parte de la CANIRAC 25, se estima que alrededor de cien restaurantes han cerrado entonces hay que hacer políticas que ayuden al comercio local y no que lo empeoren", dijo el regidor del partido Movimiento Ciudadano.

El cincuenta por ciento de los empleos perdidos a lo largo de la pandemia corresponden al sector formal y una cantidad equivalente por parte del comercio informal o autoempleo; "alrededor de cincuenta nuevas empresas se han aperturado y a esperar a que haya nuevas empresas aquí en la ciudad", consideró que para esto el Ayuntamiento debe de garantizar los servicios básicos en toda la localidad.

"La pandemia ha seguido siendo un caso especial pero también tenemos el tema de los servicios básicos, el tema de recolección de basura, el tema del agua, son cosas que no ayudan y no abonan, ocupamos hacer una ciudad atractiva para que haya inversión privada", señaló que por lo pronto no se espera la llegada de nuevas inversiones a la localidad, "son empresas de nueva creación, algunas – vienen – de otros lados, otros son de aquí de Victoria, en su mayoría son emprendedores de aquí de Victoria, principalmente de comercio y pequeñas empresas".

Recordó que a lo largo de la pandemia se ha visto muy poco apoyo por parte de los tres niveles de Gobierno, solo en el caso del Gobierno del Estado se contó con algunos préstamos, los cuales fueron muy limitados, mientras que por parte del Gobierno de la República no se contó ni siquiera con apoyos fiscales.