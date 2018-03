Abren 40 mil predios boquete al predial

En Reynosa existen al menos 40 mil predios que no están registrados en predial y catastro, por lo que no pagan su impuesto respectivo y la cantidad se eleva con los terrenos baldíos que no pagan y del cual no se tiene una estadística.



Francisco Pérez Ramos, responsable del Predial y Catastro, comentó que es importante que los interesados en legalizarse deben acudir con su carta de posesión, comprobante de domicilio, luz, agua o teléfono para que puedan estar en forma legal y pagar su impuesto

La idea es que se acerquen con las autoridades municipales, para que en forma conjunta se puedan regularizar con apoyo de tenencia de la tierra, así como Itavu.

Algunas colonias tienen alrededor de 10 a 15 años desde que se crearon, mismo tiempo que no pagan impuesto, pero dependiendo de las posibilidades económicas se les va a cobrar.

“Hay cerca de 40 mil predios que no están regularizados, no han obtenido su registro catastral y no contribuyen, porque son predios irregulares”, dijo.

Sobre los terrenos baldíos o casas, son miles los que están en la situación, muchas familias se fueron y dejaron las viviendas o terrenos, por lo que tampoco han pagado.

“Hay muchos predios que la gente vino, se fueron, son miles de terrenos, es una cantidad fuerte, estamos invitando para que vengan, y si son otras las personas que están habitando que busquen a los dueños y lleguen algún convenio con los antiguos dueños, nosotros aquí están las puertas abiertas para echarles la mano y que se regularicen en sus pagos”, expresó.

EN REGLA

>Los interesados en legalizar sus predios deben acudir con su carta de posesión.

>Un comprobante de domicilio, luz, agua o teléfono.

>Y así poder pagar su impuesto.

