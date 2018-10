Abre sus puertas Museo Leonora Carrington

Xilitla, SLP

Con 63 esculturas originales, dibujos, litografías, fotografías, tapices y máscaras de seres fantásticos nunca antes vistas, el Museo Leonora Carrington en Xilitla abrió sus puertas el viernes.

Se trata del segundo museo dedicado a la pintora y escritora ubicado en San Luis Potosí. Este nuevo espacio (el otro se ubica en la capital del estado), cuenta con 814 metros y los diseños de la artista se encuentran distribuidos en tres niveles.

Con "El abrazo", es como este lugar, conformado por tres salas permanentes, una temporal, tienda y cafetería, recibe a los asistentes, toda vez que la escultura fue colocada al centro y es la primera que se puede apreciar.

Para la inauguración asistió el hijo de Leonora, Pablo Weisz, quien se dijo agradecido con el estado y muy contento de que la obra de su madre se mantenga.

"Este museo junto con el de San Luis Potosí son muy lindos. Son los primeros representantes mundiales de la obra de mi madre, antes no había y yo me preguntaba porqué no había museos de ella que fue una representante extraordinario del arte femenino. Ella hubiera estado contentísima. Muchas gracias a todos", declaró durante la develación de la placa.

Entre las piezas expuestas se encuentran esculturas originales de mediano y pequeño formato como "Mujer con zorro", "Canoa con chango", "Silla Daghda" y "Cantante muda", así como 24 dibujos, 9 fotografías y dos tapices, destacan además 23 máscaras, mismas que no se encuentran en ningún otro lugar.