Abre su mundo

Con el aval de Leonel García, el productor inglés Jake Gosling (Ed Sheeran, Shawn Mendes, Major Lazer) y el mexicano Áureo Baqueiro (Sin Bandera, Ha(asterisk)Ash, Alejandro Fernández), Arath Herce debuta esta semana no con uno sino dos discos.

Herce es originario del puerto de Veracruz, famoso por sus festivales de salsa y su multitudinario carnaval. Su música, sin embargo, evidencia la influencia de rockeros de otras latitudes — las melodías y guitarras de Nick Drake y Jeff Buckley, ambos entre sus músicos favoritos — que mezcla con vivencias muy personales.

El debutante de 21 años creció escuchando a los Beatles y Elvis Presley gracias a su padre, mientras que con su madre le gustaba leer letras y analizar las canciones.

"Al final la música que creces escuchando se vuelve parte de ti, nacimos en el mismo planeta", dijo Herce en una entrevista reciente por videollamada desde Veracruz. "También lo siento parte de mí ... en el sentido de que muchas veces me hicieron sentir como que no estaba solo artistas que no necesariamente están cerca de mí".

Herce, quien coprodujo "Balboa", empezó a tocar la guitarra de pequeño y a los 8 años compuso su primera canción, algo que no ha dejado de hacer desde entonces. Aprendió guitarra y piano de manera autodidacta y también con profesores en clases privadas.