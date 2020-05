Abre su armario

¿Has imaginado usar algún dije, vestido, saco, tacón o alguna otra prenda de tu artista favorito?

Éste es el momento para adquirirlo y así ayudar a quienes más lo necesitan, según comentó la cantante Ximena Sariñana, quien decidió unirse a la campaña #Volveremosatocar.

Ésta consiste en vender la mayor parte de su ropa y donar las ganancias a la gente que en estos momentos sufre de problemas económicos.

DIFÍCIL SITUACIÓN

"Esta situación del Covid-19 afecta a toda la gente, más con la que trabajo; veo los calendarios que se van cancelando los shows y que la verdad es que no hay mucha certeza de cuándo todo se vuelva a reactivar y los músicos, ingenieros, productores, gente del staff, de seguridad, fotógrafos, muchos son freelance y viven al día.

"Esto les pega muy duro, más porque su trabajo depende de los shows. El clóset siempre lo donamos para alguna causa, en ocasiones anteriores habían sido cosas ambientales y esta vez nos pareció que lo más sensato era ayudar a la gente que lo está necesitando de manera inmediata", afirmó Sariñana en entrevista.

Las prendas van desde accesorios, zapatos, chamarras, blusas, playeras, vestidos, todo aquello que la intérprete de "Mis Sentimientos" ha utilizado ya sea en conciertos, presentaciones de discos, premiaciones, etcétera.

SE SUMAN

Esta idea podría ser replicada por artistas como Río Roma, Paty Cantú y Ana Torroja, que, según la cantante, están muy interesados en sumarse a la causa.

"No hay manera de perderle aquí, la verdad es que todos salimos ganando, por una parte se recicla mucha ropa porque mucha de ésta termina tirándose, guardada; la gente que compra estas prendas puede darle un segundo uso.

"Lo mínimo que podemos hacer en estos momentos que se pone difícil la situación es apoyarlos nosotros", dijo. Las prendas podrán ser adquiridas a través de la página gotrendier.mx, a costos accesibles.

DESDE CASA

Mientras éstas se venden, Sariñana se mantiene en casa, encerrada con su familia esperando que la emergencia sanitaria cese lo más pronto posible.

"Agradezco ser de las personas que puede estar en casa disfrutando a su familia.

"Desde que nació mi hija Franca, no me he separado en ningún momento, ahora lo que es bonito es tener más tiempo para dedicarle tod