Abre Real Madrid la puerta al Atlético

"Ellos han conseguido adelantarse nada más comenzar y el equipo ha tenido que dar la vuelta al marcador, lo hemos hecho con fases de buen juego y hemos estado por encima en muchos momentos. Pudimos matar el partido con el 2-1 pero no lo hemos hecho y el Atlético te mata en cualquier concesión que tiene", analizó en rueda de prensa.

"En la prórroga hemos arrancado muy bien, hemos tenido control, hemos llegado más y no salían de su campo pero esto lo gana quien marca más goles. Han ganado merecidamente porque no lo hemos finiquitado. Hemos asumido riesgos al final que nos han hecho perder naturalidad en el juego".



El técnico madridista defendió el estado físico de su equipo. "El fútbol son aciertos y errores que te aupan o te castigan. En la prórroga físicamente estábamos muy bien pero el tercer gol nos ha hecho mucho daño y era un tema emocional. Hemos perdido el orden y hemos buscado el empate a la desesperada y no lo hemos conseguido. El cuarto tanto mató el partido".



Preguntado por Gareth Bale, aseguró Lopetegui que jugó "muy bien" y que fue de más a menos por las alturas de temporada y defendió el hambre de títulos de sus jugadores.



"Es normal que la gente pueda pensar que están cansados de ganar pero no lo vemos así. Son chicos que han ganado mucho pero en Liga el año pasado no quedaron donde querían y hay que enfocar la temporada sin pensar lo que ha pasado los últimos años y hacerlo pensando en mejorar", finalizó.