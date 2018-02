Abre la puerta a candidatura. Contendería por curul senatorial

Matamoros, Tam.- "Si el partido me llama, atenderé el llamado, en estos momentos estoy dedicado por completo en el trabajo en la Secretaría de Bienestar Social, la encomienda que me dejó el gobernador", dijo Gerardo Peña Flores.

El titular de la dependencia estatal, en su visita a Matamoros, dejó en claro que en estos momentos no se va a distraer con la política, pero dejó abierta la posibilidad del llamado del Acción Nacional para ser uno de los posibles candidatos a la Senaduría.

"Yo lo he dicho siempre que me lo preguntan, el compromiso que tengo con el señor gobernador y con las causas de bienestar social, sobre todo con los programas establecidos, es algo que necesita permanencia y sembrarse todos los días, no puede hacerse en poco tiempo o en cuestión de veces, por lo que este compromiso es más fuerte que cualquier aspiración personal", dijo.

"Yo sigo trabajando sin duda alguna y si a mí, mi partido no me indica otra cosa seguiré dedicándome a mi trabajo que tengo actualmente", comentó.

"Si me llegan a llamar por supuesto atenderé los llamados del partido, pero al momento mi único llamado es a seguir trabajando en esta Secretaría como lo hemos hecho hasta ahora", añadió.

El secretario de Bienestar Social declaró lo anterior durante su visita a Matamoros, en donde puso en marcha el programa paralibros e internet, en el parque instalador en el Infonavit los Ángeles.

Manifestó que en este sentido han sido más de 170 millones de pesos que se han invertido en la generación de estos espacios, además de la colocación del sistema de internet y demás servicios que se requieren para este tipo de lugares de esparcimiento.

---

Vero por diputación

Verónica Salazar presentó la documentación ante el CEN del PAN para ser la candidata a la diputación federal por el cuarto distrito de Matamoros.

La representante del gobierno de Tamaulipas en esta ciudad fronteriza señaló que se tuvo diálogo con los líderes nacionales de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional, en donde se acordó que será la abanderada de la coalición "Por México al Frente".

Explicó que al momento de llegar a los acuerdos de esta colación entre el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, se repartieron los espacios en cuanto a las candidaturas, siendo el partido naranja quien llevaba mano en cuanto al cuarto distrito.

"Sin embargo en una reunión que se sostuvo a nivel nacional, se llegó a un acuerdo en donde cederían el lugar al Acción Nacional, por lo que se me dio la oportunidad y de esta manera presenté mi documentación ante el comité nacional, en donde solo esperamos el resolutivo", dijo.