Abre PAN puertas a aspirantes no electos en Morena

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia virtual, dijo que Acción Nacional está abierto a cualquier persona que busque un cambio en el País, pero condicionó la adhesión a su partido al reconocimiento público de que las cosas en México no van bien y de que se necesita un cambio de timón.

Cortés señaló que la adhesión de los hoy aspirantes morenistas a la coalición Va por México será resultado del diálogo y el acuerdo entre sus integrantes. "Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición Va por México es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien y que se necesita un golpe de timón, una corrección y un equilibrio", indicó. El líder blanquiazul se refirió de manera particular a Cristóbal Arias, quien luego de perder la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán ayer se reunió con el presidente del PRI en esa entidad, Jesús Hernández Peña. Aseguró que Arias estaba mejor posicionado en las encuestas que Raúl Morón, quien será el abanderado de Morena en esa entidad. En este sentido, consideró que la coalición Va por México deberá analizar todas las posibilidades para poder lograr equilibrios y contrapesos y evitar que "la mancha morenista" siga expandiéndose en el País.

El panista dijo que luego que su partido lanzó la convocatoria para el Gobierno de dicha entidad, sólo se ha registrado Carlos Herrera, empresario y ex Alcalde de Zitácuaro. Afirmó que el proceso interno de Morena para la selección de sus candidatos "es un cochinero" y, como resultado, ese partido está proponiendo a los perfiles más impresentables. "La luna de miel se ha acabado, es pura demagogia, es pura simulación, las encuestas no las realizan, está claro que no están escuchando a la gente, están seleccionando con el dedo del Presidente quien quieren que sea el candidato. No es un partido político ni aspira a ser democrático, simplemente es una borregada detrás de su líder. Montón de ex priistas, por cierto, lo peor del PRI, lo peor de todos los partidos está en Morena", señaló.

Como ejemplo señaló los casos Michoacán, en donde el abanderado será Raúl Morón, actual Presidente municipal de Morelia, y de Guerrero, en donde el candidato será el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Cortés recordó que Morón fue líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, bajo su liderazgo, dicha organización quemó la puerta del Palacio de Gobierno. El Alcalde, agregó, también es recordado por haber rapado a una profesora de manera pública como reprimenda. Sobre Salgado Macedonio dijo que es otro impresentable y que le irá muy mal a Guerrero en caso de que llegue a gobernarlo. "Otro más impresentable de Morena, vergüenza les debería de dar proponerlo como candidato a Gobernador, pobre Guerrero si llegara a Gobernarlo", expresó.