Abre nueva fecha en México

Ciudad de México.

Hugh Jackman ofrecerá en México una segunda presentación de Hugh Jackman's The Man. The Music. The Show. World Tour, el próximo 20 de octubre de 2019.

Zignia Live, organizadora del evento, informó que la venta de boletos para el espectáculo, que será en la Arena Ciudad de México, iniciará hoy miércoles 29 de mayo a las 10:00 horas.

Acompañado de orquesta, Jackman interpreta éxitos de clásicos musicales, como El Gran Showman, Los Miserables, y muchos más de Broadway.

Tal como se hizo en la fecha anterior, un número limitado de paquetes exclusivos VIP estarán disponible a la venta para esta nueva presentación.

Con esta gira, Jackman recorrerá ciudades como Amsterdam, París, Manchester, Salt Lake City, San José, Newark y Kansas City, entre muchas otras.