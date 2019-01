Abre López Obrador puerta a intermediar en Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS Maduro se atrinchera

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el País estaría en condiciones de mediar en el conflicto de Venezuela, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lograr diálogo y solución al conflicto.

"No vamos hacer oficiosos, si las partes lo solicitan estamos en la disposición de ayudar para que haya diálogo", aseguró.



Indicó que el Gobierno de México no interviene en asuntos de otras naciones porque no se busca una hegemonía, y no se dejaría que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos.



"Tiene instrucciones el Secretario de Relaciones Exteriores para apoyar en la medida de nuestras posibilidades sin injerencia en el conflicto, esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro País en Política Exterior, no nos debemos meter en asuntos de otros pueblos y otras naciones", aseguró.



Obrador afirmó que no están a favor o en contra de nadie, sino defendiendo principios constitucionales.



"Nosotros vamos a procurar siempre tener buenas relaciones con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo", confirmó.



"No vamos a actuar violentando, transgrediendo principios constitucionales de política exterior, no es que estemos a favor o en contra de nadie, estamos por defender principios constitucionales en política exterior".



Sostuvo que hasta el momento no se ha visto la necesidad de lanzar una alerta para los mexicanos que viven en Venezuela.



Cuestionado sobre si las negociaciones pudieran ser en México, López Obrador afirmó que sí.



"Sí, siempre y cuando la otra parte lo acepte, que lo soliciten las partes, estamos dispuestos nosotros a ayudar en la conciliación", comentó.



"Nuestro País lo ha hecho en otras ocasiones en temas de política exterior, lo volveríamos a hacer si servimos de intermediarios, como conciliadores para buscar una salida pacífica, no imposición, no fuerza, no a la decisión de las hegemonías, sino con el dialogo que se piense en la población en este caso de Venezuela, en el pueblo y se evite la violencia".