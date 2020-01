Abre la policía local denuncias en línea

Brownsville, Texas

Las redes sociales generan noticias que veces no conocemos, por lo que las autoridades de Brownville dicen que puede ahorrar tiempo utilizando su servicio en línea para informes que no sean de emergencia, como daños a la propiedad, abuso de tarjetas de crédito, traspasos entre otros incidentes que no están en progreso.

Si usted tiene una emergencia que requiere la asistencia de agentes policiales, por favor llame al 911 o contacte a su Departamento de Policía o al Departamento del Sheriff primero.

También puede llamar directamente al FBI, la agencia federal de investigación e inteligencia con jurisdicción en una gran parte de crímenes federales; asuntos de seguridad nacional tales como terrorismo y espionaje; crímenes de computadoras/ciber e intrusión y actividades de inteligencia que se relacionan a esas misiones.

El FBI y las policías del Valle de Texas atacan estos posibles delitos.

- Posibles actos de terrorismo, incluyendo violencia, financiamiento o reclutamiento;

- Personas simpatizantes de terroristas u organizaciones terroristas;

- Actividades sospechosas que usted cree que amenazan a la seguridad nacional, especialmente actividades sospechosas que involucran potencias extranjeras u organizaciones extranjeras;

- Crímenes de computadoras o intrusiones en redes de computadoras, particularmente aquellos relacionados a la seguridad nacional;

- Actividades corruptas en gobiernos federales, estatales o locales o en agencias policiales;

- Crímenes de odio o raciales, tráfico de personas (servidumbre involuntaria o esclavitud), u otros crímenes de derechos civiles;

- Actividades de crimen organizado;

- Crímenes financieros que involucran fraude, especialmente fraude corporativo, fraude hipotecario, u otras conspiraciones de fraude de inversión donde han ocurrido grandes pérdidas de dólares, incluyendo aquellos que lo impactan a usted o su lugar de trabajo;

- Fraude en la industria de atención médica.

- Personas que han cometido o están planeando en cometer un robo de banco, secuestro, extorsión, o robos de arte valiosa, grandes envíos interestatales de productos, o instrumentos monetarios; y actividades de pandillas violentas.