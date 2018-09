Abre con una historia de amor

San Sebastián, España

Considerando que el amor no es nada conservador, sino revolucionario, el argentino Juan Vera presentó ayer en San Sebastián su película "El amor menos pensado", una comedia romántica protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán.

La producción argentina inauguró la 66 edición del Festival de San Sebastián, norte de España, y representa el primer trabajo de Vera como director, pero también la de Darín, como productor, junto con su hijo, también actor, "Chino" Darín.

LA TRAMA

En el filme, tras 25 años de matrimonio, Marcos y Ana se interrogan a fondo sobre el amor, la naturaleza del deseo y la fidelidad, y toman una decisión que modificará sus vidas para siempre.

Tras reconocer que todos los personajes, principales o secundarios, hablan de alguna manera de él mismo, el director Vera indicó que la película se basó en los interrogantes de qué es lo que pasa con el amor, con el deseo, con la pasión, como sostener una pareja a lo largo del tiempo.

"Son preguntas y preocupaciones que nos queríamos hacer, y una vez pensado ese escenario que queríamos abordar, pensar en quiénes eran los mejores intérpretes, escribí este guión para Ricardo Darín y Mercedes Morán, pienso que son los dos mejores del mundo, ya lo pensaba antes y ahora lo pienso mucho más", dijo.

BUENA QUÍMICA

Para el cineasta, el mayor aprendizaje de esta película es la diferencia entre lo escrito y lo interpretado. "Me siento orgulloso de que los dos actores se han apropiado de nuestras palabras, las han interpretado y estoy muy contento de la manera en que las han devuelto al mundo".

Ricardo Darín habló de la química, tanto la que se puede dar con una pareja real, como la que se da actuando junto a Morán.

Aseguró que "El amor menos pensado" es una historia basada en los diálogos, en mostrar el alma.

Sobre la denuncia de maltrato que hizo en su contra la actriz argentina Valeria Bertuccelli hace unas semanas no pasó desapercibido y ante un grupo de periodistas Darín lamentó no poder defenderse de una acusación no concreta.

Sin embargo, reconoció que esa denuncia es una mancha que le va a acompañar toda su vida.

Mercedes Morán, actriz que participa en esta edición del festival con otras dos películas "El ángel" y "Sueño Florianópolis", aseveró que "estaba esperando con mucha ansiedad el guión, conozco a Juan como productor, como guionista y sabía que ese era un guión muy sensible para él, muy importante".

Para la actriz fue importante que a pesar de ser una comedia romántica, tuviera poco de romántico, poco de género, poco de comedia. "Los personajes están empatados, no siempre sucede, estamos lejos de lugares comunes, la mujer está lejos de la insatisfacción, de la desgracia, ambos son muy honestos", dijo.

MÁS COMPETIDORES

La sección oficial contará con 18 películas que incluyen, además de "El amor menos pensado", "El reino" del español Rodrigo Sorogoyen, "Beautiful Boy" del belga Felix Van Groeningen y "High Life" de la francesa Claire Denis.

El director mexicano Alfonso Cuarón vendrá con "Roma", que conquistó el León de Oro en Venecia. El actor Bradley Cooper con su primera película como director, "A Star is Born" ("Nace una estrella"), estrenada con elogios en Venecia y que narra la historia de una joven artista interpretada por Lady Gaga que trata de abrirse paso en la música.

La sección Horizontes Latinos, con 12 películas en concurso, permitirá contemplar los últimos trabajos del uruguayo Álvaro Brechner ("La noche de 12 años"), el paraguayo Marcelo Martiniessi ("Las herederas") y el mexicano Carlos Reygadas ("Nuestro tiempo"), entre otros.

Buen equipo

Ricardo Darín y Mercedes Morán se reencuentran en la gran pantalla 14 años después de la exitosa "Luna de Avellaneda" de Juan José Campanella, y de nuevo bajo el paraguas de una comedia romántica que ambos enriquecen con sus propios matices bajo la dirección de el argentino Juan Vera.