Abre FEMA tres centros de recuperación de desastres

McAllen, Tx. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha decidido abrir tres centros de recuperación de desastres (DRC) en el Condado Hidalgo luego de las graves inundaciones que dejaron cientos de viviendas bajo el agua el mes pasado.

Los Centros de Recuperación de Desastres estarán ubicados en las ciudades de McAllen, Mission y Weslaco, operando los siete días de la semana de 7:00 a 19:00 horas.

El día de hoy se activa el Centro de recuperación de desastres # 1

en el Centro de Desarrollo Económico de Weslaco, el DRC en la ciudad de Mission que estará localizado en el City of Mission Social Event Center lo hará a partir de mañana y, el Disaster Recover Center # 3 lo hará a partir del sábado 21 de julio en McAllen Chamber of Commerce: Old Church Winery.

Representantes de la Oficina del Gobernador de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Administración de Pequeños Negocios (SBA), grupos de voluntarios y otras agencias estarán en los centros listos para responder preguntas sobre asistencia por desastre y préstamos a bajo interés propietarios de viviendas, inquilinos y negocios.

Los residentes tienen 60 días desde el 6 de julio, cuando se emitió la declaración de desastre, para solicitar la asistencia de FEMA. El 6 de septiembre es el último día para solicitar asistencia por desastre.

La asistencia va desde subvenciones para vivienda temporal y reparaciones del hogar, préstamos a bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y propietarios de empresas a recuperarse de los efectos del desastre.