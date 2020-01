Abre fecha en Guadalajara

La banda canadiense de pop punk y punk rock Sum 41 llegará por segunda vez en su historia a Guadalajara para ofrecer un concierto como parte de su gira Order In Decline.

A través de sus redes sociales, la agrupación liderada por Deryck Whibley confirmó que el próximo 18 de marzo se presentará en C3 Stage.

Además de su visita en la Ciudad, el grupo fundado en 1996 será parte del décimo aniversario del Hell and Heaven Metal Fest que se llevará a cabo los días 14 y 15 de Marzo en el Deportivo Parque Oceanía, en Ciudad de México, y del Festival Tecate Pa´l Norte, en el Parque Fundidora, de Monterrey, que se festejará el 20 y 21 de marzo.

Sum 41 aprovechará la ocasión para presentar en territorio nacional los nuevos temas que forman parte de su disco más reciente titulado "Order in Decline", el cual fue lanzado el 19 de julio del 2019 a través de Hopeless Records. "Out For Blood", "A Death in the Family", "Never There" y "45 (a matter of time)" son algunos de sus sencillos.

El álbum es el séptimo material de estudio de Sum 41 y sucesor de su disco "13 Voices" lanzado en 2016, que marcó el regreso de los canadienses tras cinco años de inactividad.