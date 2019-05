Abre Del Toro su exposición a medios

Guadalajara, México.- La publicidad no miente. El nombre de la exhibición de Guillermo del Toro en la Perla Tapatía es "En Casa con Mis Monstruos", y monstruos encontrará el público.

A lo largo de la exposición que estará vigente del 1 de junio al 27 de octubre en el Museo de las Artes (MUSA), Del Toro muestra su fascinación de toda la vida por las criaturas del mito y la ficción, piezas que le han servido de inspiración y otras que acercan al proceso creativo del cineasta.

"La manera en que tenemos organizada la exposición es temáticamente, no es filmografía, no es lo que tardé en hacer una película, no hay ningún anecdotario de ese tipo, eso no es lo importante. Lo importante para mí es mostrar que en la identidad artística se pueden forjar cosas completamente disimilares que hablen entre sí", compartió Guillermo del Toro tras un recorrido especial para medios.

La muestra se divide en ocho salas, la primera que verán los asistentes es "Infancia e Inocencia", la cual cuenta con piezas que evocan al universo visual que rodeó a Memo durante la niñez, como el monolito de piedra de la película El Laberinto del Fauno, arte conceptual para las películas Sleeping Beauty y Pinocho, y la muñeca de Galería Nocturna.

"Cuarto de Lluvia", recreación de un rincón llamado Cuarto de Lluvia que existe en la casa de Del Toro "Bleak House", en donde Edgar Allan Poe preside una lluviosa escena, también reúne arte de las películas de Guillermo y una ilustración de la tristeza de Amado Nervo.

La sala "Victoriana" llevará al espectador a la atmósfera de este periodo. Cuenta con un modelo del fantasma de Beatrice Sharpe y un autorretrato de Julio Ruelas.

"Magia y Ocultismo", con utilería de la película Hell Boy; "Cine, Comics y Pop", con dibujos originales de los principales artistas del cómic y el universo de la lucha libre, y "Frankenstein", con la mandrágora de la película El Laberinto del Fauno, la prótesis de Carmen de la película El Espinazo del Diablo, y más.

"En la sala Frankenstein se sintetiza la ciencia, la arrogancia de la ciencia y los errores de la misma. Hay una figura central que es la belleza y el horror, se trata de una mujer en un diván que da diferente impresión al darle la vuelta.

"La mandrágora es un homúnculo, una criatura a la que se le da vida como a un ser viviente humano, y lo mismo es Frankenstein. Hay un montón de triangulaciones así en toda la exposición", apuntó el cineasta.

"Los Otros/Nosotros los Monstruos" y "Muerte y Más Allá", son las ultimas habitaciones.

Las mayores atracciones en la exposición son los monstruos más grandes. Aunque no cuentan con las dimensiones de un Kaiju, son ejemplares de tamaño completo, incluidos personajes de películas del ganador del Óscar y cintas de terror clásicas. Ahí están el Fauno y el Hombre Pálido de El Laberinto del Fauno, Frankenstein y su novia, el hombre anfibio de La Forma del Agua, el Hombre Elefante, los personajes de la película Freaks de Tod Browning, y otros.

"El cuidado que se le puso a esta curaduría aquí es el que más me llega, de la que estoy más orgulloso. La muestra estuvo en Los Ángeles, en LACMA; en el Instituto de Arte de Minneapolis, y en la Galería de Arte de Ontario, en Toronto, y esta es el que más personal y más satisfactoria me parece", señala el realizador.

Al terminar las ocho salas centrales, el visitante puede ingresar a otro cuarto con una colección de libros, cómics y revistas, y con las libretas donde el cineasta plasmó sus ideas que después convirtió en filmes.

"Las peticiones que hice con la administración fueron dos: una, que los lunes fueran gratis, para que la gente que de verdad quisiera venir pudiera estar ahí, y la otra, que lo que se recaudara se dividiera entre el Animexico (beca) y el Taller de Chucho. Ninguna de las exposiciones tiene el fin de lucro para mí", agrega.

Guillermo del Toro se encuentra en pláticas con cuatro museos para llevarles algunas piezas. El anuncio oficial se dará a conocer entre enero y febrero del próximo año.