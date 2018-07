Abraza maldad de Venom

San Diego, California

Si Tom Hardy aceptó convertirse en Venom, uno de los más grandes antihéroes de Marvel, no fue sólo porque siempre se sintió atraído por el personaje, sino porque su hijo comparte ese gusto.

"Venom siempre me ha parecido el más genial y cool. Sé que eso suena muy superficial, pero me encanta que no tenga límites ni la actitud de un galán; a él le vale todo. También mi hijo tuvo mucho que ver con mi decisión de estar en la película, pues ama a Venom.

EMOCIONADO

"Su influencia e inspiración fueron vitales para hacer algo de lo que se sintiera emocionado por su papá... así que hice una película donde le arranco la cabeza a los demás y que él no podrá ver en muchos años", compartió el actor, visiblemente emocionado.

El actor británico enloqueció a los fanáticos que se dieron cita en el último panel de la convención, donde se mostró un nuevo tráiler de la película, que estrena a finales de año en Estados Unidos.

ADELANTO

Las escenas no sólo mostraron a detalle al simbionte que se apodera del cuerpo de Eddie Brock (Hardy), sino también los planes maquiavélicos del villano de la trama, Riot, interpretado por Riz Ahmed.

En tanto, el director Ruben Fleischer no descartó que Spider- Man aparezca en una futura película de esta nueva saga.

"Creo que todos podemos estar de acuerdo en que sería increíble ver a Spidey pelear con Venom en una cinta. Creo que el estudio (Sony) está pensando eso también y confío que en algún momento próximo ese sueño se convertirá en realidad", señaló el realizador.