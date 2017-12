Abraza joven al Islam

Aunque sabe que el rol de la mujer en el Islam no es precisamente de libertad, Caterine Jaqueline López Guzmán, decidió convertirse y ahora, es llamada Nurí.



"Hace cuatro años me convertí porque el islam es muy bonito, muy diferente a lo que vivía como cristiana. Es una forma de vida muy bonita porque desde que nos despertamos recordamos y alabamos el nombre de Alá", dijo Nurí.

Esta jovencita de apenas 20 años de edad, recorre el país ofreciendo tatuajes de henna, donde el atractivo, son dibujos de mandalas o nombres en árabe.

Para ella, resulta agradable bendecir todo lo que hacen y vivir con desapego. "Dormimos en el suelo, comemos con la mano y cuando comes en comunidad, lo haces del mismo plato", explicó la joven.

Relató que existe un código de limpieza para orar, para ir a la mezquita y hasta cuando tienen fiestas.

"Tenemos mucho orden y disciplina. El islam me ha dado respuesta a muchas de las preguntas que yo tenía", dijo Nurí.

Destacó que puede casarse con un musulman, sin importar si es convertido o por nacimiento.

"Yo tengo ya cuatro años y he entendido y estudiado mucho. Escribo y hablo el árabe. Entiendo el rol de la mujer en el Islam y ha cambiado mucho porque hay mujeres pilotos, modistas, tienen una profesión", destacó Nurí.

Expresó, que ha tenido la oportunidad de convivir en la mezquita con mujeres de Pakistán, la India y Marruecos.

"Algunas anhelan algo diferente, pero son más, las que están felices con la vida que tienen y la minoría quisiera ser como las mujeres de occidente. Yo encontré la felicidad en mi religión", explicó.

Destaca que en Tamaulipas existen comunidades de musulmanes, aunque desconoce, si hay mezquitas.

"En el Distrito Federal hay tres mezquitas, una en Polanco, que es a la que yo voy, otra en Buena Vista y una mas en Aragón", comentó.

Indicó que antes de ser musulmana, era cristiana y aunque podría pensarse que tuvo un cambio radical, la realidad, fue otra.

"Dejé de comer puerco, trato de vestirme más como musulmana con el yihad. Mi familia al principio no me aceptaba porque son cristianos muy arraigados, me dijeron que era muy mal agradecida. Ahora ya me aceptan", relató.

Entiendo el rol de la mujer en el islam y ha cambiado mucho porque hay mujeres pilotos, modistas, tienen una profesión . Nurí

Cambio. Nurí abandonó el cristianismo para convertirse en musulmana y ahora hace tatuajes.