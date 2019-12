Abortos la reenfocan

Beyoncé abrió su corazón y reveló que haber tenido abortos la dotó de fortaleza.

"Los abortos me enseñaron que debía mimarme a mí misma antes de poder ser la mamá de alguien más", dijo a la edición británica de la revista Elle.

La cantante y actriz reconoció que el nacimiento en 2012 de su primogénita, Blue Ivy, la hizo revalorar su vida y por ello dejó de priorizar su carrera.

"La búsqueda de mí misma me hizo más fuerte. Es difícil para mí retroceder. Ser la ´número uno´ ya no era mi prioridad", explicó.

De 38 años y actualmente madre de tres, la texana también aseguró que las críticas que recibe por su cuerpo... le valen.

"Es liberador saber que la verdadera belleza es algo que no se puede ver. Deseo que más gente se concentre en descubrir la belleza en ella misma en vez de criticar".

"Si alguien me hubiera dicho hace 15 años que mi cuerpo pasaría por tantos cambios y fluctuaciones, y que me sentiría más mujer y más segura con mis curvas, no le habría creído", compartió.