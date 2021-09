´Abortan´ demandas de providas

La orden temporal de restricción —girada el viernes por la jueza estatal de distrito Maya Guerra Gamble en Austin en respuesta a la solicitud de la organización Planned Parenthood — no interfiere con la ley.

Sin embargo, sí protege a las clínicas de demandas por parte del grupo sin fines de lucro Right to Life, su director legislativo y 100 individuos no identificados. El 13 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en torno a una solicitud para un interdicto preliminar.

La ley, que entró en vigor el miércoles, permite a cualquier persona en el estado demandar a cualquiera vinculado con un aborto en el que se hubiera detectado actividad cardíaca en el embrión, lo que sucede generalmente a las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no se han percatado de que están embarazadas.