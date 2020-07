Abordarán coronavirus

La desesperada búsqueda mundial por una vacuna contra el Covid-19 se convertirá en una serie de televisión.

HBO se alió con el productor Adam McKay, ganador del Óscar por el guión de La Gran Apuesta (2015), para llevar el libro "The First Shot" a la pantalla chica, anunciaron Deadline y Variety.

A publicarse por el sello Houghton Mifflin Harcourt, se trata de una narración de no ficción sobre la carrera de las farmacéuticas con hallar la cura ante la pandemia.

EL AUTOR

El autor, Brendan Borrell, ha sido colaborador de The Atlantic, The New York Times y National Geographic, y suele escribir sobre salud.

A nivel producción, uno de los más recientes éxitos de McKay es el drama familiar Succession.

Por el momento, colabora con el cineasta sudcoreano Bong Joon-Ho para adaptar a la televisión Parásitos, la gran ganadora de los pasados Óscar.

Y documental sobre Wuhan

El realizador Malcolm Clarke, quien ha ganado dos veces el Óscar a Mejor Corto Documental (You Don´t Have to Die, The Lady in Number 6), prepara una película sobre el origen del coronavirus.

Titulada Wuhan: Una Temporada en el Infierno, la cinta da seguimiento a la expansión del Covid-19 y al trabajo de contenerlo en las salas de emergencias y unidades de cuidados intensivos en la provincia de Hubei.

De acuerdo con reportes, más de 40 mil enfermeras y médicos de toda China fueron como voluntarios a Wuhan para luchar contra el coronavirus.

"Lo que ocurrió en Wuhan se ha convertido en un microcosmos, un objeto de estudio sobre cómo el mundo pudo, y quizás debió, haber respondido a esta aterradora, invisible y mortal amenaza.