Abordará el SIDA la secuela

Ciudad de México

Llámame Por Tu Nombre, cinta nominada a cuatro premios Óscar, incluyendo a Mejor Película y Mejor Guión, tendrá una secuela que abordará el tema del SIDA.

La cinta, dirigida por Luca Guadagnino, está basada en un libro homónimo de André Aciman que cuenta la historia de un romance homosexual de verano en Italia de 1987, en el auge de la epidemia de la enfermedad.

En el filme, Guadagnino decidió situar la historia en 1983, en el marco del descubrimiento del virus, aunque espera poder abordar el tema de la epidemia en la secuela.

El cineasta también adelantó otros detalles de la próxima cinta.

“Pienso que Elio (interpretado por Timothee Chamalet) puede ser un cinéfilo, y me gustaría el vaya a un cine y esté mirando Once More, de Paul Vecchiali”, contó, “esa podría ser la primera escena de la secuela”.