Abordará sexualidad en TV

"No habrá ningún tipo de censura. Cada país es diferente y tiene su más grande secreto y su lado más hipócrita. Lo que estamos tratando, es compartir justo los secretos sexuales de cada país". Mónica Naranjo, cantante.

Ciudad de México

La cantante española Mónica Naranjo trabaja en un proyecto audiovisual en el que hablará abiertamente y de forma elegante sobre la sexualidad y de cómo ésta se vive en cada país.

Se trata de Mónica y el sexo, programa que surgió tras ver el vacío que hay, a nivel internacional, en los medios de comunicación sobre educación sexual, motivo por el cual espera sirva a los jóvenes para aprender más sobre este tema.

SIN FECHA DE ESTRENO

He querido expresarme como mujer y compartirlo en este documental. Me reuní con mi equipo para crear una historia bonita y hablar abiertamente de la sexualidad, cuando la mujer habla de ello no es sucio, es elegante", destacó Naranjo en conferencia de prensa.

El material, que aún no tiene fecha de estreno, se grabará en varios países, entre ellos México. "Será un programa constructivo. Enseñaremos todo lo que vemos y lo que nos enseñan de cada nación", destacó.

Ayer visitó Oaxaca y realizó algunas entrevistas con mujeres de la comunidad mixe. "La gente nos da sus testimonios de forma muy generosa y eso es lo que presentaremos. Grabamos en Oaxaca y te puedo decir que de las mujeres mexicanas me enamoran sus ovarios, creo que en México existe un matriarcado. Creo que mandan ellas y eso es muy atractivo".

LOCACIONES MUNDIALES

"Ya hemos grabado en distintas partes del mundo, buscando los contrastes de la sexualidad. En este documental quiero mostrar al mundo lo que es y las variantes que tiene. No habrá ningún tipo de censura. Cada país es diferente y tiene su más grande secreto y su lado más hipócrita. Lo que estamos tratando, es compartir justo los secretos sexuales de cada país".

Al cuestionarle sobre en qué otros lugares han grabado, comentó que en Japón, donde descubrió que las mujeres de 40 años ya están caducas y viejas ante la sociedad, algo que lamenta ya que a esa edad es cuando la mujer "más sabe y más puede disfrutar de su vida a nivel personal y sexual".