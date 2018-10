Abordará Pompeo Venezuela con Marcelo Ebrard

La crisis en Venezuela es un tema que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, abordará durante su visita a México este viernes con el equipo del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró un alto funcionario del Departamento de Estado.

Durante una llamada con periodistas en la que solicitó mantener el anonimato, el alto funcionario estadounidense aseguró que la crisis en Venezuela es un tema de interés para abordar este viernes cuando Pompeo tenga un encuentro con el Marcelo Ebrard, propuesto como próximo Canciller.



"Ciertamente espero que en las conversaciones muchos temas sean abordados incluido Venezuela y esperamos trabajar junto con el Gobierno entrante de en este tema como lo hemos hecho con el Gobierno actual", dijo el alto funcionario del Departamento de Estado en la llamada con prensa.



Desde agosto de 2017, México es uno de los países más activos al interior del llamado Grupo de Lima -de un total de 14 naciones- que buscan una solución a la crisis política que vive Venezuela, pero existen dudas sobre si con López Obrador, México seguirá participando en dicho esfuerzo.



"Sobre las decisiones que (sobre Venezuela en el equipo de López Obrador) debe tomar, yo se lo dejaría a ellos. Estas son sus decisiones soberanas después del 1 de diciembre", dijo el funcionario al ser cuestionado directamente sobre qué opinaba EU de que México deje el Grupo de Lima.



"Estoy seguro que el tema de Venezuela será abordado por el tamaño y el efecto de la crisis en la región. Y continuaremos teniendo conversaciones con el Gobierno entrante sobre esto", insistió el funcionario estadounidense que solicitó el anonimato para hablar con más libertad del tema.



Durante la campaña electoral, el hoy Senador Héctor Vasconcelos -entonces coordinador de política exterior para el equipo de López Obrador- expresó que México saldría del Grupo de Lima pero hasta el momento Ebrard -quien será propuesto al Senado como próximo Canciller- no lo ha confirmado.



Sobre la posibilidad de que el tema de la caravana de migrantes que viajan hacia México desde Honduras pueda ser abordado durante la visita de Pompeo -en sus encuentros con el Presidente Enrique Peña Nieto y con el actual Canciller Luis Videgaray- el funcionario evitó abundar más.



"No me voy a meter a ningún detalle o a adelantar a lo que pueda contenerse en las conversaciones del Secretario (Pompeo). Ciertamente estamos buscando resultados concretos y soluciones que funcionen para los dos países", dijo el funcionario a la pregunta directa sobre la caravana.



En su comunicado original dando cuenta de la visita de Pompeo este viernes, el Departamento de Estado de EU sólo había informado que los temas a abordar serían económicos, migratorios y de seguridad pero no se había dado información sobre si el tema venezolano estaría en la mesa.



Esta será la segunda visita que el Secretario Pompeo realice a México donde sostenga reuniones con el equipo de López Obrador; previamente en julio, el funcionario lideró una delegación de funcionarios de alto nivel, incluidos los Secretarios del Tesoro y Seguridad Interna, que visitó al Presidente Electo.