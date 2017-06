Abordan en OEA espionaje del Gobierno mexicano a activistas

NOTICIAS RELACIONADAS Activistas y periodistas son víctimas de espionaje por Gobierno mexicano

Durante el diálogo con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que modera el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, Tirza Flores, representante de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresó su solidaridad hacia los periodistas y defensores que han sido espiados por el Gobierno mexicano, y alentó a otras organizaciones y a las autoridades a pronunciarse sobre este tema.

"Les pedimos a las y los representantes de los Estados aquí presentes que en el segmento de réplica pudieran pronunciarse sobre esta grave situación que afecta la defensa de los derechos humanos en México", indicó.



Su participación levantó aplausos por parte de la audiencia.



Esta coalición la integran varias organizaciones de derechos humanos en el continente, incluida la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional.



Por la mañana, el Canciller Luis Videgaray evitó hablar del asunto, pues dijo en conferencia de prensa que no había leído todavía el artículo, y dijo que serían las autoridades competentes las que responderían sobre el tema.



Hoy, el diario The New York Times publicó que desde el 2011 el Gobierno mexicano ha gastado 80 millones de dolares en un software de espionaje adquirido a una compañía de origen israelí.



Con él, de acuerdo con el periódico estadounisense, se espió mensajes, ubicaciones y llamadas de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran Carmen Aristegui, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y Juan Pardinas.