Aborda un coche pensando que era su Uber; termina asesinada

CIUDAD DE MÉXICO

En la actualidad tristemente salir a la calle es todo un peligro, no sólo por los robos a mano armada, también por los secuestros que muchas veces terminan en asesinato.

Recientemente se dio a conocer el caso de Samantha Josephson, una estudiante de 21 años reportada como desaparecida el pasado 29 de marzo que fue encontrada muerta horas después en una área boscosa del condado de Clared (Carolina del Sur, Estados Unidos).

De acuerdo con información de medios locales, la joven fue vista por última vez la madrugada del viernes a las afueras de un bar en la ciudad de Columbia mientras esperaba un taxi.

Josephson fue reportada como desaparecida por sus amigos, quienes se comunicaron con la Policía porque la joven nunca llegó a su casa.

Según la investigación, por error la chica no abordó el vehículo que había pedido, sino otro, un Chevrolet Impala negro de un desconocido. Más tarde ese mismo día, el cuerpo de Samantha fue hallado en una zona rural por unos cazadores.

Cont´d: Special Victims Unit investigators believe that shortly after 2:00 a.m., Josephson was seen getting into this newer model Chevy Impala along Harden Street. Family & friends have been trying to locate her ever since. Again, call @MidlandsCrime 1-888-CRIME-SC w/your tips. pic.twitter.com/3211Wjx6PK