Aborda paternidad ausente

Lo más importante para mí ha sido el que es un personaje que elige el amor por encima de cualquier cosa y eso creo que es de un nivel de sofisticación, poder espiritual y personal admirable". Pilar Santacruz, Actriz

Corta, pero muy importante fue la participación que tuvo Pilar Santacruz en Luis Miguel: La Serie ya que tuvo la oportunidad de abordar uno de los temas que ella considera fundamental en la sociedad mexicana: la paternidad ausente.

En la historia, Pilar da vida a Sophie, que hace referencia a Stephanie Salas en la vida real.

"Hablé con muchísimas mujeres para entender mejor cómo funciona (la paternidad ausente) y cuáles son los retos al encontrarte en una situación así, cuáles son los principales trenes de pensamiento más comunes por donde te puedes ir, las decisiones que, como madre, tienes que tomar.

IMPORTANTE TEMA

"Creo que es un tema muy importante que me da mucho gusto que se abra la conversación con personajes de nuestra cultura popular en una serie tan querida, con tanta audiencia y espero que esto sea la puerta abierta que pongamos atención en lo que realmente vale", afirmó Santacruz en entrevista.

Desde que recibió el personaje, en la primera temporada, la actriz evitó acercarse a la familia, por lo que su investigación y preparación se basó sólo en el material disponible en internet.

"Me pareció respetuoso no buscarla. Sé que es un tema muy personal, algo contencioso, la verdad es que no quise importunar, no sabía si ellos querían revisitar esos pasajes de su vida en este momento o no.

"Fui muy cercana a ellas desde un lugar pasivo, con todo el alcance que tiene la tecnología es relativamente fácil intimar con otro ser humano sin estarlo viendo", aseguró.

GUARDA SILENCIO

Aunque cree que hablar del tema es importante, Santacruz no quiso opinar respecto a la paternidad ausente que ha tenido el cantante tanto con su hija Michelle Salas como con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

La joven, quien ha participado en producciones como Narcos: México (2018), Ingobernable (2018) y El Chema (2016), considera que este personaje fue un parteaguas para abrirse más puertas dentro de lo profesional.

"Es un personaje que me ha inspirado profundamente porque qué mujer tan fuerte, valiente, poderosa, con un mensaje profundo que dar, me ha inspirado mucho como actriz, como mujer.