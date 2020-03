Aborda historia tema tabú

El director mexicano Arturo Ripstein asegura que, cuando realizó con Paz Alicia Garciadiego el guion de su nueva película, "El diablo entre las piernas", no era su intención hacer una reflexión sobre la violencia de género o la lucha feminista, aunque su historia sí aborda un tema que es muy polémico en nuestro país: la sexualidad senil. "No es una película de consigna, porque no soy un sociólogo, un antropólogo o algo así. A mí me interesan más las películas que el activismo, esto fue por el placer de poder contar un cuento", comentó el director.

El creador de filmes como "El castillo de la pureza" (1972) y "Profundo Carmesí" (1996) explicó que hace cuatro años Garciadiego le mostró el guión de "El diablo entre las piernas" con el fin de que le hiciera observaciones, pero terminó fascinado con la historia de pasión entre personas de la tercera edad y quiso llevarla a la pantalla.

"En los últimos años han salido historias de viejitas con Alzheimer que terminan en un final feliz; saben qué, es totalmente falso todo eso. Lo que yo quería hablar era del proceso de decrepitud, de cómo entra al cuerpo y va al alma. Las pasiones en los viejos no se habla, porque es tabú, y cuando se hace es gracioso o grostesco", expresa la guionista.