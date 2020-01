Abogan por detenidos en matanza LeBaron

Ciudad de México.

Stephania Hernández, hija de uno de los detenidos por el caso del asesinato de nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford, le solicitó una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que su padre y su tío son "chivos expiatorios".

A la llegada del mandatario a la Macroplaza Bicentenario de este municipio, la joven se le acercó al presidente y le entregó dos cartas explicando su caso, mientras sus familiares mostraron una cartulina azul que decía: "Manuel y Mario son inocentes, Janos exige Justicia".

-"Regálame un minutito, soy hija del detenido en México, es mi papá y el otro mi tío, yo sé que usted es justo y que usted es honesto, no me haga cambiar ese concepto que tengo de usted, ayúdenos por favor, es una injusticia lo que están haciendo con mi papá y con mi tío y nadie nos ha ayudado, yo quiero confiar en usted y quiero que me demuestre que no estoy equivocada".

El presidente López Obrador le respondió que no se cometerá ningún acto de injusticia, pero su respuesta dejó poco satisfecha a la joven.

"Va a haber justicia y no va a haber ningún acto injusto," dijo el titular del Ejecutivo.

Hernández dijo que esperaba más porque le costó mucho llegar hasta él para que los escuche y lo único que hizo "fue decirme lo que pensó que yo quería escuchar, pero lo que queremos es acciones no nada más palabras".

Señaló que sus familiares cumplirán mañana 40 días arraigados y su defensor público ayer les dijo: "si fuera esto legales ya estarían en tu casa, pero como no es legal no sabemos qué va a pasar".