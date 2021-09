Abogados piden a Lotería Nacional transparentar sorteos

Los suscritos, quienes aseguran ser compradores de los productos que ofrece la institución, creen que los directivos han ignorado las anomalías observadas en 2019 y 2020 en los eventos difundidos en redes sociales, con el propósito de beneficiar a las empresas transmisoras 1AHC Producciones SA de CV y Alterworld Producciones SA de CV, "que no ofrecen las mejores condiciones técnicas", lo que compromete la credibilidad en el procedimiento, pero las siguen contratando.

Valenzuela recordó que en 2012 se descubrió un fraude de personas que amañaron los sorteos de Melate y Revancha, con grabaciones previas que luego hicieron pasar en vivo y, si bien hubo sanciones, no se realizaron cambios sustanciales en la forma de presentar públicamente los procesos para seleccionar ganadores.

"No han hecho nada, todo sigue igual y nos obliga, como ciudadanos, a dar un grito. La denuncia la hicimos en marzo y no hemos recibido respuesta, y lo que queremos que nos digan es si procedió o no, que nos den la contestación jurídica que proceda. No sé si no contestan porque no les interesa el tema o no les interesa saber", dijo, y mencionó que a lo largo de los meses han enviado correos electrónicos que también han sido ignorados.

En el escrito presentado ante la Lotería, Valenzuela explica que las transmisiones de los últimos años no son transparentes, pues cuando las urnas son cargadas con las esferas numéricas no vuelven a aparecer en pantalla, por lo que no queda la certeza si son intercambiadas.

"Algunas transmisiones no muestran el proceso de pesaje de las esferas o solo lo transmiten parcialmente. En transmisiones de años anteriores, durante el sorteo permanecían a la vista las urnas cargadas previamente y se transmitía el pesaje de todas las esferas, con lo que el público tenía certeza de que no estaban alteradas ni eran manipuladas después de ser colocadas en urnas".

Además, en algunas emisiones se interrumpe el sonido o la transmisión, con lo que el resultado del sorteo puede ser alterado, como ocurrió en 2012, sin que el público se entere del timo.

Valenzuela menciona que junto a la demanda presentaron una lista de irregularidades que han detectado a lo largo de los años en el desarrollo de los sorteos en canales oficiales de la Lotenal.

"De las irregularidades que se presentan en las transmisiones se desprende que los sorteos carecen de transparencia y no dan certeza al público, pudiendo presumirse un contubernio entre los servidores públicos encargados de la supervisión de los sorteos y el proveedor adjudicado 1 AHC y Alterworld, siendo evidente que dicho proveedor no proporciona el mejor servicio a esa institución ni era el que ofrecía las mejores condiciones de calidad y precio", concluye la denuncia.

En el Órgano de Interno de Control de la Lotería Nacional, una empleada que se identificó como Guadalupe, sin dar apellidos, manifestó que no había personas que atendieran una solicitud de entrevista sobre el tema.