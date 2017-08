Abogado precisa fechas para solicitar la extradición de Tomás Yarrington R.

Roma, Italia





México tiene hasta el 9 de junio y Estados Unidos hasta el 24 de mayo para realizar la solicitud de extradición del exgobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, precisó hoy su abogado Luca Marafioti.

Marafioti también confirmó que el exgobernador, de 60 años de edad, está “tranquilo”, a la espera de “poder demostrar todo lo que debe demostrar en las sedes oportunas”.

Reclamado por México y Estados Unidos, que lo acusan de narcotráfico, el exgobernador fue arrestado el pasado 9 de abril al salir de un restaurante del centro de Florencia.

En Estados Unidos Yarrington enfrenta cargos que alcanzan penas de dos cadenas perpetuas y 90 años de prisión.

El pasado 12 de abril, en su primera comparecencia ante los magistrados de la Corte de Apelaciones de Florencia, Yarrington anunció su intención de oponerse a la extradición.

El procurador general de Florencia, Marcello Viola, informó que la solicitud formal de extradición del exgobernador aún no ha llegado ante la autoridad judicial de Italia.

“Hasta que no nos llegue la solicitud no tenemos la posibilidad de afrontar la cuestión (de la extradición)”, declaró.

En conversación telefónica dijo que “no hay novedades” sobre el caso y que Yarrington sigue recluido en la cárcel de Sollicciano, la más importante de Florencia.

A mediados de abril el procurador general de la República de México, Raúl Cervantes y el secretario de Justicia estadunidense, Jeff Sessions, acordaron pedir a Italia que otorgue prioridad a la solicitud de extradición de Washington.

Sin embargo, el procurador florentino dijo no haber recibido todavía la comunicación oficial sobre el acuerdo entre Cervantes y Sessions.

“Me anticiparon informalmente el acuerdo (entre México y Estados Unidos) pero a mí formalmente no me ha llegado esa comunicación. Esa línea me fue anticipada informalmente por el gobierno mexicano”, declaró Viola.

Por lo tanto, dijo, la Corte de Apelaciones de Florencia, que es la que decidirá sobre el caso, no ha celebrado todavía la audiencia respectiva.

“Se debe celebrar todavía la audiencia; es imposible saber cuando será y si será extraditado”, añadió.