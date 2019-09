Abogado del presidente de La Máquina cometió un error

Ciudad de México

"No tiene ni idea de lo que está hablando, está involucrando a dos empresas: Club Cooperativa Cruz Azul con el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, lo otro no puede probar ni uno, ni otro, así que es un desacierto. No tiene el más mínimo sustento, él debió comunicarse con alguno de los vicepresidentes porque al final ni siquiera tiene una representación oficial; que ocasionalmente haya atendido asuntos de la dirección general o de Cruz Azul, son cosas circunstanciales, porque es un abogado externo", dijo Garcés a La Afición.

El pasado viernes, durante la presentación de Robert Dante Siboldi como nuevo estratega de La Máquina, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, también vicepresidente del club, aparecieron públicamente ante los medios de comunicación, para dejar en claro la posición que ocupan en el organigrama de la institución. ( Agencia Reforma)