Abogado de Lozoya quiere que Peña, Videgaray, Coldwell y Guajardo sean citados a declarar

CIUDAD DE MÉXICO.- En la defensa de su cliente, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el abogado defensor Javier Coello Trejo está dispuesto a todo, incluso a citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto.

"Citaría hasta el presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. (...) Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó", dijo.

En el carrusel de entrevistas que ofreció durante la mañana, después de conocer que la noche de ayer personal de la Fiscalía General de la República cateó inmuebles de Lozoya y de su familia, el litigante aseguró que todavía desconoce los cargos que se le imputan a su defendido por la compra de la empresa chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz.

"Necesito ver de qué se le acusa, conocer y entonces plantearía una defensa y aclararíamos punto por punto las cosas, pero también exigiremos que quienes manejaron Pemex después, expliquen punto por punto y también los Consejeros de Administración, yo sé que suena fuerte, pero si buscan la verdad la van a encontrar.

"(...) Tengo conocimiento de que mi cliente no firmó ese contrato y para una operación de esa magnitud el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tenía que haber estado enterado. No veo que hayan citado a alguien del Consejo, nosotros los vamos a citar para que aclaren porqué autorizaron esa operación de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz", dijo.

Aparte de Peña Nieto, el abogado dijo que también buscaría citar a los exsecretarios de Hacienda, Energía y Economía, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, respectivamente, quienes eran miembros del consejo de administración de Pemex.

Desde su punto de vista, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han incurrido en la violación al debido proceso, pues nunca notificaron a Lozoya sobre las acusaciones en contra, la orden de aprehensión, el congelamiento de cuentas, y los cateos a su domicilio.

"No hemos sido notificados como debió haber sido (...) y no fuimos citados sus razones tendrán, pero son violaciones a la ley. Sabemos que dictaron orden de aprehensión, desconocemos por qué delitos, tuvimos que irnos al amparo para conocer por qué se le acusa. Catearon su casa personal y catearon lastimosamente la casa de su mamá y su papá, no encontraron nada", dijo.

A pesar de que ayer se conoció que uno de los cargos que se le imputan a Lozoya es el de lavado de dinero, Coello Trejo insistió en que la entrega de su cliente dependerá del contenido de las acusaciones en su contra.