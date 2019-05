Aboga por la salud mental

Ciudad de México.

Billie Eilish se sumó a la campaña 'Seize The Awkward', de la fundación AdCouncil, un movimiento que apoya el cuidado de la salud mental.

De acuerdo con NME, la intérprete de "Bad Guy" admitió que cuando se atraviesa por estas situaciones, lo mejor es expresarlo y acudir con especialistas.

"No te hace débil pedir ayuda. No te hace menos pedir a un amigo que te ayude o ir a un terapeuta. No hay razones para sentirse mal", declaró la cantante.

IMPORTANTE ESCUCHAR

"Es importante que mantengas los oídos abiertos y escuches. También es bueno que escuches a otras personas con problemas porque no sabes por lo que pueden estar pasando", agregó.

Eilish también compartió que ha atravesado por estas crisis en el pasado.

"Sólo he tratado con esto de la forma en que lo he hecho y trato de dar lo mejor de mí.

"Obviamente, no soy una profesional, no sé lo que estoy haciendo la mitad del tiempo, pero trato de hacerlo bien", concluyó.