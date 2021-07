Aboga Myriam Cabrera por seguridad y educación

"El distrito que quiero y busco representar alberga colonias que han sido violentadas, que son puntos rojos, zonas donde todos los días hay situaciones, en mi caso yo lo viví, con la desaparición de mi hermano, el robo de mi casa, entonces todo este hartazgo que tiene la población, yo lo comparto, se pide con urgencia un cambio, pero real".

LAS PROPUESTAS

Se comprometió a realizar reformas estructurales a leyes ya aprobadas, como "La Ley Olimpia" que castiga la violencia y acoso digital, así como los procesos y capacitaciones de los servidores públicos. "A mi me tocó caminar de madrugada para ir a mi trabajo, por ello conozco los problemas del distrito 07, los que afectan tanto a mujeres como hombres, pero si insistimos en las mujeres es porque somos más vulnerables y desgraciadamente pasamos desapercibidas, lo que se debe hacer son reformas a las leyes que ya están ahorita y eliminar todos esos huecos que dejan desprotegidos a ciertos sectores".

Durante una entrevista exclusiva a EL MAÑANA también hizo público su interés para que todos los estudiantes reciban equipo de computo en apoyo a la educación, en abrir espacios de guarderías para madres trabajadoras, gestionar recursos para negocios locales, y el hacer que Reynosa reciba más recurso para obras. Pero reconoció que donde más se requiere poner atención, es en el tema de la seguridad.

DECLINACIONES

Ayer, el partido que representa enfrentó el decline de Daniela Ramos, quien buscaba legislar en lo federal a través del distrito 09, por su contrincante Gerardo Peña, por lo que al respecto, Cabrera mencionó: "Me sorprendió la manera en la que se fue, porque cuando alguien no tiene compromisos se nota, y hay que ser congruentes en lo que uno dice y hace, aparte la cuestión de los valores, pero no pasa nada en el sentido de que se queda quien lo tiene que hacer, nosotros como movimiento ciudadano queremos dejar en claro que el partido sigue, el compromiso también".

Y agregó: "Reprobamos totalmente cualquier acto de traición, de incongruencia, aunque todos somos libres de actuar, no es que nos lo tomemos a la ligera, pero la realidad es que lo tomamos como es, nosotros seguimos trabajando y haciendo hasta un poco más de lo que como candidato podemos".