ABOGA POR CRISTANTE

José Cardozo consideró que Hernán Cristante debe continuar en Toluca más allá de que logre o no el título del Clausura 2018.

Pese a que al argentino se le termina contrato este verano y estuvo muy cerca de ser cesado previo al Clausura 2018, luego de un año y medio en el club, el paraguayo comentó que el argentino se ha ganado su continuidad.

"Él lleva tres torneos saliendo, me parece a mí que tampoco los entrenadores son magos, hay que darles tiempo, hay que darles posibilidad de que puedan seguir creciendo, seguir madurando", explicó Cardozo.

"Ha entrado a dos Liguillas, una Semifinal y ahora justamente pasó a la Final y esperemos que pueda redondear con un título que le vendría bastante bien a la institución, a Hernán como profesional, a su currículum, y me parece que muchas veces se apura mucho la gente para correr a un entrenador".

"Yo me fui porque no entré a una Liguilla y teniendo un año más de contrato, porque es un club grande que pretende ser protagonista y cuando no lo es, ahí siempre es donde más fino está", recordó Cardozo.

"Pero yo creo que sería bueno que redondeé con un título, para la institución, para él, y él todavía tiene mucho que dar, está arrancando en esta profesión tan difícil que es ser entrenador".

Por eso, el paraguayo le recomienda a Hernán hacer oídos sordos cuando aparezca la lluvia de críticas.

"La gente debe saber que no somos magos, somos humanos que cometemos errores como todos y que queremos ganar como todos", agregó.

"Hay que darle tiempo a Hernán porque va a seguir madurando y va a seguir dando muchas cosas a la institución".