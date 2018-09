ABM: Si no hay dinero para proyectos, que no se hagan

Ciudad de Méxicio

México cuenta con finanzas sanas y solidez de sectores bancario y asegurador

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, dijo que el país no está en bancarrota como ayer insistió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que en caso de que no haya dinero para realizar proyectos, que se reconozca que no podrán realizarse.

"Que haya realismo y así se enfrente. Si no va a ver dinero para hacer muchos proyectos, no intentemos hacerlos porque eso sí puede acabar con las finanzas públicas sanas", dijo Martínez.

El directivo dijo que la macroeconomía del país es muy sólida, con un grado de endeudamiento razonable y con tendencia decreciente. Además de que se ha aumentado la recaudación.

"En términos generales el país no está en bancarrota. Sus finanzas públicas están muy bien", dijo.

Destacó que la economía tiene un nivel de endeudamiento muy razonable, el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además con una tendencia a la baja, mientras que Brasil o Argentina tienen niveles de 54 y 86 por ciento, en ese orden.

Además, la recaudación fiscal subido de 8.0 a 13 por ciento, lo que permitió absorber la caída de los precios del petróleo, y hay un Fondo de Estabilización que ya llegó al 1.1 por ciento del PIB, que antes no existía, destacó.

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, negó también que el país "esté en bancarrota hablando financieramente.

"Claramente, desde un punto de vista de finanzas públicas, no es la situación que vive el país en este momento", lo que sí existe, dijo, es una gran deuda social en materia de seguridad, combate a la corrupción y otros aspectos que no se han resuelto durante años.

Sin embargo, subrayó que tanto el sector asegurador como el bancario muestran solidez, con amplios recursos y la liquidez suficiente y el respaldo de lo socios internacionales.