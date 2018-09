Abejas rodeadas de mitos y temores. Las exterminan sin saber sus beneficios

Rodeadas de mitos y temores, las abejas silvestres son exterminadas en el área urbana sin tomar en cuenta el enorme beneficio que la actividad de ese insecto significa para el ecosistema.



Basta tan solo un llamado a las autoridades alertando sobre un enjambre de abejas en cualquier techumbre, arbustos o árboles para que de inmediato acudan brigadas de emergencia armadas con mangueras y agua con jabón para exterminarlas. El riesgo de un ataque de abejas existe, pero solamente si estas son molestadas o atacadas por el hombre, ya que no son una especia agresiva o guerrera que ataque por atacar.

Es más, una persona puede transitar a pocos metros de la colmena y no pasa nada si no las molesta, pues están ocupadas en producir miel para alimentarse.

El mito de que son asesinas por naturaleza y que su piquete cargado de ponzoña puede matar a los humanos, es un poco exagerado, ya que todo depende de la fisiología de las personas, si es alérgica al piquete del insecto, pues como dicen los especialistas, es más probable y frecuente que una persona tenga consecuencias graves en su salud por alergia a los cacahuates o nueces.

Aún con muchos piquetes de abeja una persona no fallece si no es alérgica y se puede recuperar satisfactoriamente con el tratamiento médico.

Lo anterior no quiere decir que no se haga nada al respecto y que proliferen en la ciudad las colmenas de abejas silvestres, sino que se tomen acciones con las adecuadas medidas de seguridad para trasladarlas al lugares despoblados con suficiente vegetación para su sobrevivencia.

-

NO EXISTE CULTURA DE PROTECCIÓN

El doctor en ciencias, José Luis Hernández Mendoza, académico del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, manifestó que no existe una cultura de protección a las abejas, que solamente se ve el daño que ocasionan, el riesgo.

Dijo que en varios sentidos la producción agrícola depende mucho de las abejas, y puso como ejemplo toda la producción de los cítricos en el estado, en la zona de Ciudad Victoria, donde la producción de naranjas y toronjas, todo eso está estrechamente ligada a las abejas.

"De hecho las abejas se manejan adecuadamente y cuando viene la floración se llevan colmenas a los campos de cítricos, se ponen, cuando termina la parte de floración se sacan las colmenas y se llevan a otra parte. De esa manera el hombre aprendió a manejar las abejas y como obtener un beneficio de su actividad", subrayó.

Reiteró que "si no hubiese la participación de las abejas no habría polinización y no habría producción agrícola en muchos de los cultivos"

Otro caso son los agaves, "una de las plantas en donde por excelencia las abejas han contribuído mucho a que haya una gran diversidad de agaves en nuestro país y en Tamaulipas por supuesto también, porque se encargan de polinizar, de llevar el polen y hacer el cruzamiento de un maguey a otro. Eso da la riqueza de agaves y de esa manera se van produciendo de manera natural".

Siguiendo con el lado amable de las abejas, destacó que al aprender a manejar las colmenas se obtiene una buena cosecha de miel, y México es uno de los principales productores de miel en el mundo Explicó que esta se produce sobre todo en la península de Yucatan, donde los apicultores aprehendieron a manejar las colmenas y a vender la miel como miel orgánica.

Agregó: "Para conservar esa miel orgánica los productores han entablado una lucha muy fuerte con la SAGARPA, para que no se cultiven plantas transgénicas en la zona y de esa manera la miel no este cultivada con transgénicos".

El académico apuntó que en Tamaulipas también se produce miel, "pero es un poco más dispersa la actividad, no es tan fuerte, no es un sector tan fuerte como el de Yucatan. Aquí se produce y se exporta miel, pero la mayoría es para consumo nacional, básicamente es para autoconsumo".

José Luis Hernández Mendoza, académico del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional.