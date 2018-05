ABC cancela la serie ´Roseanne´ tras un tuit racista de su protagonista

Los Ángeles.

Roseanne, una de las series de televisión más exitosas del año en Estados Unidos, ha muerto en el espacio de dos horas este martes por la mañana después de que su creadora y protagonista, Roseanne Barr, publicara un tuit ofensivo que ha recibido una respuesta inmediata. Desde que volvió a televisión, Barr ha tenido tanto éxito con el revival de su serie como ha provocado polémicas con el apoyo público al presidente Donald Trump, algo poco común en el mundo del espectáculo. Este miércoles, su personaje político ha destruido a su personaje televisivo.

En el tuit, Barr se hacía eco de una de tantas acusaciones del universo de ultraderecha contra el presidente Barack Obama, en este caso centrada en la exasesora presidencial Valerie Jarrett. Barr ha escrito: "Si los Hermanos Musulmanes y El planeta de los simios tuvieran un hijo: vj". Jarrett es de origen iraní y de tez oscura.

Apenas dos horas después, la cadena ABC, que pertenece al grupo Disney, ha publicado un comunicado firmado por el presidente, Channing Dungey, diciendo: "La afirmación de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e incompatible con nuestros valores, y hemos decidido cancelar la serie".

Poco antes, la actriz había borrado el tuit inicial y había publicado otros dos. En uno decía: "Pido disculpas. Voy a dejar Twitter". Y en el siguiente se extendía más: "Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los americanos. Siento de veras haber hecho una broma mala sobre su política y su aspecto. Tenía que haber sabido que eso no se hace. Perdónenme, my broma era de mal gusto".

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.