Abbott ofrece clemencia para los policías de Austin acusados

Abbott, un republicano, aludió a la afirmación del sindicato de policía local de que acusar a los oficiales era una "farsa política" en su primera declaración pública sobre las acusaciones, incluso contra dos oficiales involucrados en casos de lesiones a los que la ciudad ofreció pagar millones de dólares. resolver.

"En Austin, los agentes de la ley defendieron el Capitolio estatal de ataques criminales, protegieron la sede del Departamento de Policía de Austin para que no fuera invadida, despejaron la interestatal para que no se cerrara e interrumpieron la actividad criminal en áreas de la ciudad", dijo Abbott. "Muchos oficiales fueron atacados físicamente mientras protegían a Austin. Esos oficiales deben ser elogiados por sus esfuerzos, no procesados".