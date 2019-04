Abaten en tiroteo a nueve en Saltillo

Saltillo, Coah.

Policías que investigaban una narcomanta colocada la mañana del viernes junto al cuerpo de una mujer, se enfrentaron este sábado con un grupo armado con saldo de nueve civiles muertos.

El informe oficial señala que elementos del Grupo de Reacción Sureste, un grupo de élite para delitos de alto impacto, detuvieron un vehículo en la colonia Loma Linda, un asentamiento de clase media baja al oriente de la ciudad, donde los hombres armados les dispararon y lesionaron a dos agentes.

"Se activó el Código Rojo y en su auxilio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como del Grupo de Reacción Sureste, quienes siguieron a los agresores hasta un domicilio en el que se refugiaron los atacantes, y en donde se encontraban otros civiles armados", dice el comunicado oficial.

"Los elementos de seguridad repelieron ahí una nueva agresión y abatieron a nueve civiles armados, probables miembros de una célula de la delincuencia organizada".

Vecinos reportaron que el tiroteo se prolongó por más de media hora. En videos que circularon en redes se veía a decenas de policías que disparaban hacia un domicilio, donde quedaron los cadáveres.

La alerta lanzada concentró en el sitio decenas de patrullas, quienes persiguieron a los hombres armados a un domicilio sobre la Calle Aceitilla, en tanto paramédicos de Cruz Roja llevaban a los uniformados al hospital.

"Estaba haciendo el almuerzo y de repente se oyó como los cohetes", relató una vecina a una cuadra del lugar.

"Nosotros pensábamos que era en la vulcanizadora, porque a veces inflan las llantas y así truena y luego se oyó ya más fuerte, me asomé y vi un carro en la esquina y mucho humo y me metí".

Al poco tiempo el ulular de las sirenas dominaba el lugar; eran patrullas que se aproximaban; el ruido se combinaba con las ráfagas de ametralladora.

En videos se apreciaba cómo decenas de policías se pertrechaban tras paredes y autos para disparar hacia el domicilio.

La mayoría de los vecinos en casas cercanas se refugiaron en los cuartos traseros y esperaron tirados en el suelo, pero la espera fue larga, de 40 minutos, dijeron algunos.

Armando, cuya familia vive en la Calle Aceitilla, no podía pasar al sitio acordonado por policías y militares para saber si su esposa estaba bien.

"Mi esposa me llamó al trabajo, me dijo de la balacera, que estaban los policías en el patio de mi casa tirando a la casa de enfrente, me dijo 'no vengas' y entonces ya nomás se oyen los balazos. Cuelgo, le marco y el teléfono suena ocupado y ocupado, no sé si mi esposa está desmayada o tirada, no sé".

Él dijo a otros vecinos que el tiroteo fue en casa de "Nancy", lo que angustió a sus interlocutores, pero luego los tranquilizó. La vecina se mudó de casa apenas el sábado pasado y "esa gente" llegó a ocuparla el domingo.

Pero los "nuevos vecinos" duraron apenas seis días en ese domicilio, los disparos de los policías terminaron con las nueve personas que estaban ahí en ese momento.

Reportes policiales hablaban de siete hombres y dos mujeres abatidas en el lugar.

Reunión de emergencia

>Poco después de que finalizó la situación de riesgo en la colonia Loma Linda, donde policías abatieron a nueve personas, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, convocó a una reunión de seguridad.

>A las 14:53 horas publicó una fotografía en su cuenta de Twitter, donde se ve en el Palacio de Gobierno junto al Fiscal General, Gerardo Márquez, el Secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, y el General Enrique Covarrubias López, Comandante del 69 Batallón de Infantería.

>"En reunión de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno para seguir coordinando acciones que garanticen la tranquilidad y la paz de los coahuilenses", escribió el Gobernador.