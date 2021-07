Abasto suficiente de medicamentos oncológicos hasta 2022: Alcocer

"El resultado de la compra de oncológicas fue de 220 claves obtenidas y faltaban 28 de alto consumo, esto lo logramos gracias a la cancillería, como pueden ver hay personas interesadas, en especial padres de los niños y en particular los que tienen cáncer, pero que sepan que se han comprado los medicamentos", dijo.

Al presentar el Pulso de la Salud desde Palacio Nacional, el titular de la dependencia señaló que la responsabilidad de la SSa no concluye con la distribución de las medicinas en las farmacias de los hospitales, sino hasta que los fármacos son usados por los pacientes, por lo que resaltó que este proceso se vigila y reiteró que hay abasto suficiente para 2021 y 2022.

"No concluye el proceso en farmacia, sino que se vigila la entrega en tiempo y forma a los pacientes, que no haya ningún tipo de problema, y hay garantía de que no habrá desabasto de aquí al siguiente año".

El funcionario recordó que el sector salud requería mil 840 claves que corresponde a 217 millones 329 mil 862 piezas, de las que se han entregado 26.2 millones, agregó que esta compra significó ahorros por 18 mil millones y participaron 335 proveedores de 14 países diferentes.

"Como pueden ver, del total de medicamentos, los 220 oncológicos fueron los mayormente comprados en todos nuestros grupos de tratamiento, esto significa 14% de toda la compra de medicamentos en este caso los oncológicos, 200 claves correspondieron a enfermedades infecciosas, 117 cardiología y así sucesivamente".