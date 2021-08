Abastecimiento de agua pendiente

La alcaldesa Maki Esther Ortiz Dominguez comentó que con el documento se podrían detectar las áreas que requieren mantenimiento de inmediato, lo que permitirá frenar los cambios de voltaje y amperaje de las plantas potabilizadoras.

Aunque por el momento no se ha hecho público, la funcionaria adelantó que se cuenta con recurso suficiente para invertir, debido a la recaudación que ha tenido la Comapa. "Se han detectado variaciones en el voltaje que llega a las plantas, y como parte de un sistema de protección, las máquinas se apagan, de lo contrario se perderían 150 mil dólares en un ratito, cuando no funcionan pues el agua no llega a las colonias, a donde tiene que ir".