Abastece Edomex gasolina en Acapulco y Tula

Toluca, México.

De acuerdo con Jorge Luis Pedraza, representante de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal), el problema con la distribución comenzó el 2 de enero por parte de Petróleos de México (Pemex) y se intensificó durante esta semana.



Ante ello, los empresarios decidieron asumir sobrecostos para obtener combustible en dos plantas que les autorizaron para suministrarse, por lo que están recurriendo a fleteros para que les traigan combustible en pipas de 32 mil litros desde Tula, mientras que los empresarios del sur están realizando los viajes hacia Acapulco.

"Las pipas que cargaban en la terminal de Toluca están yendo a cargar a Tula, pero está tardando, porque en esa terminal está cargando León, Guadalajara, Querétaro, Michoacán y nosotros", dijo Pedraza.



El problema en el suministro se relaciona a la determinación del Gobierno Federal para reestructurar el plan de abastecimiento y con el cual se pretende evitar el huachicoleo.



Según el empresario, la baja de combustible se refleja en la venta, pues de las 232 estaciones Del Valle de Toluca, 95 no cuentan con gasolina Magna, 120 no tienen Premium, y 17 no cuentan con diésel.