Abarrotan los jóvenes módulo de vacunación

Manifestó que esperaba que a la una y media de la tarde estuvieran al corriente, aunque prácticamente los bloques estaban aumentando e iban saliendo dentro de la logística que tienen porque la capacidad es para 500 personas, con una duración de 40 minutos, término en que salen aproximadamente 300 personas.

"´Éste es un día atípico, empezamos muy temprano, regularmente empezamos el ingreso de las personas a las 8 de la mañana y hoy empezamos a las 07:30, a las 08:00 ya estaba lleno el Polideportivo y personal que nos apoya que es de la Jurisdicción Sanitaria y SEDENA, y a las 08:20 horas ya estaban trabajando", explicó el funcionario.

Dijo que están atendiendo a los rezagados de la segunda dosis de la vacuna marca Pfizer, pero no están aplicando primera dosis a rezagados.

"Adentro tenemos una división de 4 bloques y un bloque se está usando para los rezagados, y darle prioridad a los de 15 a 17 años de edad que es el grupo más numeroso. Las primeras dosis a rezagados las están enviando a Altamira, al parecer allá están aplicando la AstraZeneca", agregó.

Romero Sánchez refirió que llevan aplicadas aproximadamente 200 segundas dosis de Pfizer a los rezagados.

"Aproximadamente vamos a terminar con 15 mil dosis aplicadas, porque al día atendemos 3 mil".

El funcionario municipal expuso que muchas veces la gente se molesta, en primer lugar porque no traen la documentación completa y no los dejan vacunarse y en segundo porque llega gente que quiere aplicarse la primera dosis la cual en este momento no se está atendiendo en Tampico, información que han dado de manera clara por lo que no pueden hacer nada al respecto.

Por último, Pedro Romero indicó que este viernes es el último día por lo que pidió a los jóvenes llevar completa su documentación que es el comprobante de domicilio reciente en copia, formato de vacunación y CURP actualizado.