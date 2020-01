"Abandono y falta de atención, factores para conductas violentas"

Cd. Victoria, Tam.- Ante el uso de vídeo juegos como forma de entretenimiento de los menores, el director de la Unidad Académica de Trabajo Social en Victoria, César Humberto Carranza Aveldaño, atribuyó al abandono y a la falta de atención por parte de los padres de familia como los factores principales para que se presenten conductas violentas en el entorno escolar.

"La parte importante es la conciencia que tengamos nosotros como adultos para poder tener la vigilancia de nuestros hijos y que tengamos la atención necesaria en ellos para poder atenderlos y explicarles la situación, no es quitarlos, no es aislarlos sino más bien es acompañarlos y explicarles la situación que se está viviendo", lo anterior lo mencionó en torno al caso suscitado en un colegio particular de Torreón donde un alumno mató a su maestra, a un compañero, y finalmente se quitó la vida con un arma de fuego que habría introducido a la escuela.

Fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien señaló que el menor homicida pudo haber sido influenciado por el video juego ´Natural Selection´ para cometer el ataque debido a que este portaba una camiseta con esta leyenda; sin embargo, otras versiones indican que el infante de solo once años pudo estar emulando a Eric Harris, uno de los autores de la masacre en una escuela preparatoria en la ciudad de Columbine, Colorado, en 1999.