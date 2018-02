Abandonan sus puestos alcaldesa y funcionarios. Acuden a un evento partidista

Camargo, Tam.- Por atender asuntos político partidistas, la alcaldesa Edelmira García Delgado, y al menos medio centenar de trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento, abandonaron sus labores para viajar a Ciudad Victoria y participar en asuntos personales, que nada tienen que ver con su responsabilidad.

Esta acción, que puede ser considerada como una práctica ilegal, generó indignación entre camarguenses, que demandan mayor transparencia y responsabilidad por parte del cuestionado gobierno de Edelmira García Delgado.

La regidora del Ayuntamiento, Velia Ramírez, no ocultó su irritación por "tan absurda irresponsabilidad de la Presidenta Municipal, quien no sólo abandonó sus funciones para atender asuntos de su Partido, el PRI, sino que además se llevó a decenas de empleados y funcionarios, dejando semiparalizado el aparato del gobierno local", acusó.

Exigió que se descuente el día a los faltistas, porque no debieron abandonar sus funciones públicas para irse a atender asuntos privados.

Diversas dependencias se quedaron literalmente vacías, entre ellas el departamento de Catastro, la Tesorería municipal, Desarrollo Rural, entre otros.

Velia Ramírez acusó al Oficial Mayor, Arturo Hernández Rivera, de solapar la actuación indebida de la edil Edelmira García Delgado, al no darle información del motivo de su ausencia y la de los otros 47 empleados y funcionarios.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento le dijo a la regidora Velia Ramírez que no le diría el motivo de la visita de García Delgado, y el resto del personal a Ciudad Victoria, porque "lo iba a publicar".

Estas acciones al margen de la ley y la trasparencia, se realizan cuando la presidente municipal de Camargo, se encuentra inmersa en diversos escándalos por corrupción y represalias políticas en contra funcionarios que no comparten sus ideas.

---

Polariza la destitución de tesorera municipal

Por Pedro Ontiveros

Camargo, Tam.- La sorpresiva destitución de la tesorera municipal, Elizabeth Reséndez, por parte de la alcaldesa Edelmira García Delgado, generó irritación y sorpresa no solo entre integrantes del Ayuntamiento, sino entre la población misma, porque la ahora exjefa de las finanzas goza de simpatía en los distintos sectores sociales.

Los regidores no fueron tomados en cuenta por parte de la presidente municipal, quien de manera unilateral destituyó a la tesorera, sin motivo, argumento o explicación alguna.

Velia Ramírez, regidora del Ayuntamiento, expresó que ella no enteró de ese hecho a través de medio de comunicación y redes sociales, porque nunca fue consultada ni informada por parte de la alcaldesa García Delgado.

Denunció que no se los tomó en cuenta a los regidores, como tampoco se les ha informado en otras decisiones que de manera unipersonal realiza la edil García Delgado, lo que genera molestia, porque no se le brinda el respeto debido al cuerpo edilicio. Como no hay información oficial al respecto, se sabe que la alcaldesa Edelmira García Delgado, cesó a la tesorera "Betty" Reséndez, por presiones o sugerencia del exalcalde Blas López García, quien tiene mucha injerencia e influencia en las decisiones de la presidente de Camargo.

Este inesperado cese generó reacciones en contra de la decisión de la alcaldesa citadina, debido a que "Betty" Reséndez, es una mujer muy bien vista y estimada en los distintos sectores sociales de Camargo, por sus acciones y vocación de servicio.

Edelmira García Delgado.