Abandonan sus casas por fuga de gas en Cuauhtémoc

Empleados que realizaban trabajos de repavimentación en la Colonia Algarín, en Cuauhtémoc, ocasionaron una fuga de gas natural.



Según vecinos, los trabajadores, contratados por la Delegación, emparejaban el nivel de la Calle Bernardo Couto con tierra.



Al maniobrar con maquinaria pesada, un trascabo pasó por encima de la tubería de gas natural y la rompió, metros antes de llegar a la esquina con Eje 3 Sur José Peón Contreras.



"Lo que pasó es que uno de los trabajadores, rompió la tubería. Ya llevan varios meses trabajando aquí y se supone que saben dónde pasa el gas, el agua", contó Alberto.



El combustible comenzó a salir a presión y formó una especie de géiser que alcanzó poco más de tres metros de altura.



Colonos escucharon el ruido y percibieron el olor a gas, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.



Menos de 10 minutos después, un par de cuadrillas de bomberos se presentaron en el sitio y colocaron un candado de presión para controlar la fuga.



También se presentó personal de la empresa Fenosa Gas, para cerrar el suministro y llevar a cabo la reparación de la tubería dañada.



Las viviendas, una guardería y el Mercado Isabel La Católica fueron desalojados para evitar accidentes.



La mayoría de locatarios decidió cerrar sus negocios, ya que todos utilizan fuego para preparar sus productos y alimentos.



Además, acusaron que previo a los trabajos de repavimentación, se realizó la sustitución de la tubería de drenaje y también ocurrieron otras fugas de gas y agua potable.



Pese a que las autoridades delegacionales les informaron que las obras concluirían en menos de dos meses, a la fecha suman seis y aún están inconclusas.



"Empezaron como en febrero y nos dijeron que iban a terminar en dos meses, pero no se ve para cuándo.



"Ya estamos hartos porque no es la primera vez que pasa esto, varias veces han roto las tuberías, si no es el agua, es el gas", se quejó José Luis Cruz.



Los afectados urgieron a las autoridades que aceleren los trabajos para concluir las obras, pues además del riesgo de sufrir un accidente, señalaron que sus ingresos han disminuido considerablemente.