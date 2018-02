Abandonan a recién nacido afuera de casa de Nuevo León

Monterrey, México.

Una bebé de aproximadamente un mes de nacida fue abandonada esta mañana afuera de una casa en la Colonia Lomas de Santa Mónica, en Juárez.

Al salir, los habitantes de la vivienda encontraron a la bebé envuelta en un suéter deteriorado y tirada sobre la banqueta.



De acuerdo con informes proporcionados por Protección Civil de Juárez, el reporte fue hecho a las 7:50 horas, por lo que acudieron elementos de esa corporación, así como policías municipales y agentes ministeriales.



La niña que estaba desnuda y sólo cubierta con el suéter, fue dejada por unas personas afuera de la casa marcada con el número 1145 de la calle San Matías, en la Colonia Lomas de Santa Mónica, poco antes de las 7:00 horas, cuando todavía estaba oscuro.



En redes sociales, un ciudadano identificado como Raúl González, quien al parecer es el propietario de la casa en donde abandonaron a la bebé, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: "La bendición que nos dejaron afuera de la puerta, no es de Dios... Tanta gente deseando uno y otros tirándolos, no manches". Esta publicación iba acompañada de las fotos de la bebé abandonada.



La bebé no presentaba huellas de violencia ni nada parecido, sólo que estaba desnuda y cubierta con el suéter.



Luego de ser revisada por los rescatistas de Protección Civil, la niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en donde las autoridades le realizarían exámenes de rigor.



Hasta la casa llegaron elementos de la AEI, quienes se hicieron cargo de las investigaciones para tratar de saber quién abandonaría a la pequeña.



Los moradores de la casa en donde fue dejada dijeron a las autoridades que, tras oír ladrar a los perros y salir a ver qué pasaba, se encontraron a la niña tirada en la banqueta y luego escucharon que un carro arrancaba a toda velocidad.



Los testigos no pudieron ver bien el auto, ya que a la hora en que fue abandonada la bebé aún estaba oscuro.