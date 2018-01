´Abandonan la peatonal´

Matamoros, Tam.- La zona peatonal de Matamoros ha sido abandonada por las autoridades municipales, consideró el representante del comercio organizado de la Abasolo, Miguel Ángel Caballero Barajas.

"Desde la administración de Lety Salazar que solo rehabilitó la calle Nueve, desde entonces no se le ha puesto atención a la peatonal, no tenemos alumbrado, el drenaje se encuentra colapsado, es una mala imagen que tenemos en estos momentos", dijo.

Destacó que la comunidad no puede acudir de noche o cuando inicia atardecer a los negocios, debido a que no se tiene alumbrado, esto le pega a la economía de los establecimientos, pero es comprensible que no vengan los ciudadanos, se sienten inseguros al ver completamente obscuro el lugar.

"Ya en estos momentos no contamos con los rondines que realizaba la Secretaría de Marina, que de alguna manera hacía que la comunidad se sintiera segura, pero en la actualidad ni eso, además del abandono de la autoridad municipal, son factores para ahuyentar a la población", comentó.

Explicó que no se puede caminar una vez que obscurece, ya que no se cuenta con el alumbrado público, además de que hay riesgos por la falta de rejillas y alcantarillas, considerando que el drenaje de esta zona se encuentra colapsado.

Indicó que se requiere que haya obras en beneficio del primer cuadro de la ciudad, que muestren una imagen positiva, pero sobre todo, que haya buenos servicios públicos como lo es el alumbrado público del cual se carece por completo en la peatonal.

Agregó que es la principal zona turística que se tiene en Matamoros y se encuentra abandonada por las autoridades municipales, esperando que resuelvan pronto toda esta problemática.